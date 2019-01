IL MATTINO, Con Rog in uscita Diawara resta a Napoli

Il Mattino in edicola fa il punto su due calciatori del Napoli. Con Marko Rog in uscita, c'è Amadou Diawara che resterà in azzurro: mister Carlo Ancelotti non intende privarsene e non si è concretizzato l'interessamento nei suoi confronti del Wolverhampton. Resta anche Amin Younes, l'attaccante tedesco rientrato in gruppo che il tecnico ha impiegato negli ultimi minuti del match di Coppa Italia contro il Sassuolo.