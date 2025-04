Il futuro di Kean non passa (solo) dai soldi: ecco perché sperare nella permanenza

vedi letture

Ampio spazio al futuro di Moise Kean, stamani, su La Nazione. Non conteranno solo i soldi - si legge - Rispetto a illustri predecessori (prendete Vlahovic), Kean ha qualcosa di diverso: intanto per una volta si può escludere a priori la Juventus fra le pretendenti. E poi lui certe esperienze, come la Premier e la Ligue 1, le ha già vissute. Non è il classico emergente in cerca del grande salto per la prima volta in carriera. Infine nell’anno del Mondiale il suo obiettivo sarà quello di giocare con continuità.