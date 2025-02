Il futuro di Gudmundsson tiene banco. La Nazione scherza: "Riscattare o venderlo alla Juve?"

All’interno dell’edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un commento del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara che, a proposito del momento che sta vivendo la squadra scrive: “Da una parte c’è una classifica non certo grigia, visto che l’obiettivo realistico di questa squadra è l’Europa League. Dall’altra una sconfitta contro il Como che sembra una commedia dell’assurdo, tra una formazione inspiegabile, una confusione totale e parole nel dopo gara che sono davvero difficili da spiegare. Pradè contro tutti, Pongracic contro il non gioco, Palladino che dice “è tutta colpa mia”. […] Guardiamo il lato positivo: Palladino avrà capito che Fagioli trequartista è come il parmigiano sulle vongole. E poi: torna Kean. E poi: qualcuno avrà spiegato al tecnico che adesso ha a disposizione duecento centrocampisti quindi forse smetterla con questa fissa del centrocampo a due e che con due esterni adattati è pura psichedelia? Mah.

Passiamo alla terza buona notizia: il calendario adesso dice Verona, poi Lecce. Pensiamo di giocarcele in contropiede come fossero Real e Bayern Monaco? Vediamo. Magari no, magari. Dai dai che siamo sempre in corsa. Basterebbe ritrovare un po’ di serenità e magari due idee di gioco oltre al vecchio e caro lancione. Il tutto senza Gud, che si è spaccato dopo aver sbagliato due stop e perso un pallone sanguinoso a centrocampo. Già partiti i sondaggi sui social: riscattarlo? Non riscattarlo? Tifosi divisi. Ma solo perché manca la terza opzione: riscattarlo a 20 e rivenderlo alla Juventus a 60. Voi che dite?”.