IL COMMENTO, Weekend viola: dance party e politica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo pezzo di commento sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio fa il punto sul weekend passato dalla Fiorentina, tra la delusione per la disfatta in Supercoppa, il mercato e la visita di Salvini al Viola Park. Se da una parte Italiano fa i conti con varie problematiche fisiche di tanti dei suoi calciatori, da parte sua la dirigenza sembra non ritenere una priorità intervenire sul mercato con forze fresche e pronte subito. Non a caso, dopo l'acquisto fino ad ora del solo Faraoni, i viola sono pronti ad accogliere l'esterno uruguaiano del Club America Brian Rodriguez. Il calciatore classe 2000 è reduce da un brutto infortunio e la sua precedente esperienza europea, con l'Almeria, non è stata particolarmente felice. Quindi non il giocatore subito pronto all'uso richiesto dal tecnico siciliano, ma un'ulteriore scommessa in un reparto che fin qui di scommesse ne ha già collezionate molte.

Società viola che, se non sul mercato, sembra attiva in tante altre attività al Viola Park. Venerdì sera infatti, con ancora fresca la sconfitta di Riyad, il club gigliato ha invitato i tifosi viola a partecipare al "Viola Dance Party", mentre ieri a Bagno a Ripoli è arrivata la visita del Vicepremier Salvini che ha espresso la sua opinione sulla questione stadio. Il DG della Fiorentina Joe Barone ha passato una giornata da politico, anche se ormai non è una novità dopo gli attacchi ripetuti al Sindaco Nardella. Dall'evento di ieri è apparso chiaro che una ricucitura tra Palazzo Vecchio e la società viola sia sempre più lontana. Ora il rischio è che a farne le spese sia l'ambizione sportiva di una Fiorentina che ha bisogno di rinforzi per far fronte ad un calendario fitto di impegni importanti.