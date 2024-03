IL COMMENTO, Viola, usa la testa non solo per segnare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Polverosi lascia il suo commento del pari della Fiorentina contro la Roma alle pagine del Corriere dello Sport - Stadio, segnalando come di testa la squadra di Italiano abbia fatto meglio di chiunque altro in Serie A visto che ieri è arrivato il dodicesimo gol in campionato. "Se la usasse (la testa, ndr) anche per ragionare sarebbe una grande squadra. Invece è la regina delle discontinue, un giorno ti incanta, il giorno dopo ti tradisce", scrive Polverosi che aggiunge: "È un punto che a Italiano serve poco, ma nemmeno De Rossi può rallegrarsene troppo, se non per il modo con cui l’ha conquistato.

La Fiorentina non perde da cinque partite, però proseguendo con gli alti e bassi di questo nuovo anno rischia davvero di farsi sfuggire anche il settimo posto. La Roma ha accorciato solo di un punto sul Bologna, che resta davanti di tre. Per la Champions è sempre in piena corsa, basta che non ripeta quel primo tempo e che rifletta anche su un aspetto: con De Rossi in campionato ha vinto sempre, tranne quando ha incontrato due squadre della parte alta della classifica, l’Inter e la Fiorentina, e anche col Torino non è stata una passeggiata. Di questa partita resta un momento bellissimo, al minuto 13, che era il numero della maglia di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex difensore della Roma. Tutto il Franchi in piedi ha applaudito".