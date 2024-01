IL COMMENTO, Vincere bel segnale. Ora rinforzi in attacco

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio analizza il passaggio del turno dei viola nella sfida di Coppa Italia giocata ieri sera al Franchi. Come contro il Parma, allo stesso modo contro il Bologna la Fiorentina prosegue il suo cammino in Coppa Italia grazie alla lotteria dei rigori. Il Bologna di Thiago Motta ha messo in grande difficoltà i viola che, in tre occasioni, sono stati salvati dai legni. La forma fisica probabilmente non è dei migliori, ma vincere così, con l'aiuto anche della fortuna è un bel segnale.

Quando tornerà la miglior condizione e i tanti infortunati, probabilmente torneremo a vedere una Fiorentina bella nel gioco oltre che nel risultato. L'esperimento della difesa a tre dal primo minuto non è andato male e chissà se non lo rivedremo in alcune occasioni, magari quando la partita sarà di sofferenza. Intanto il mercato deve portare qualcosa in più in fase offensiva ad Italiano visto che le alternative davanti sono poche e Nzola continua a mostrare prestazioni opache.