IL COMMENTO, Tre domande e un mese "senza paracadute"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle pagine odierne del Corriere Fiorentino è possibile leggere un editoriale di Ernesto Poesio sul mese cruciale che attenderà la Fiorentina e sulla partita di sabato contro il Milan. Queste le sue parole: “Campionato, coppa Italia, gare europee e Supercoppa da giocarsi in Arabia Saudita. Con la speranza di qualificarsi al primo posto nel girone di Conference League in modo da evitare lo scoglio dei preliminari che rischierebbero di mandare in tilt il calendario, e soprattutto le gambe e la testa, della Fiorentina. Ancora sei giorni per ricaricare le batterie, poi i viola praticamente non usciranno più dal campo fino alla sosta del 24 marzo. Un tour de force, con partite spesso da giocarsi ogni quattro giorni, che deciderà la stagione e a cui la squadra di Italiano arriva con un buon bottino di punti (eroso non poco però nell’ultimo mese), alcune certezze e altrettanti interrogativi”.

Sono tre le domande che si fa il giornalista: “Riusciranno ad esempio i viola a trovare un po’ più di equilibrio tra la produzione offensiva e la capacità di difendere la propria porta? La squadra sarà capace di rendere al meglio anche in caso di appannamento, squalifica o assenza di Nico Gonzalez e Jack Bonaventura? E dopo oltre due stagioni di attesa, Italiano potrà finalmente contare su un attaccante in grado di segnare con regolarità? Tre quesiti da cui passa gran parte della stagione della Fiorentina, costantemente in bilico tra fare il grande salto di qualità oppure restare una squadra in grado di vincere ma anche di perdere contro chiunque”.

Prosegue poi dicendo: “Costanza di rendimento come squadra e nei singoli giocatori. A questo dovrà puntare Italiano in questa lunghissima «tappa» della stagione. Ma non solo. Anche il tecnico dovrà metterci del suo, coinvolgendo sì tutta la rosa (inevitabile vista la quantità di partite) senza però stravolgere troppo l’anima della squadra che ha dimostrato nella prima parte della stagione di non poter fare a meno di alcuni punti di riferimento. Una bella sfida quasi senza paracadute quella che dunque aspetta la Fiorentina alla ripresa del campionato. Contro il Milan, sabato prossimo, vedremo se i viola riusciranno a partire con il piede giusto. I rossoneri non sono certo nel momento migliore sia di risultati che di gioco e contro i viola dovranno praticamente inventarsi un nuovo attacco viste le assenze dei due fuoriclasse Leao e Giroud. La possibilità del grande colpo a San Siro quindi appare più che realistica”.