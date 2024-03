IL COMMENTO, Tecnica e potenza battono cuore e motivazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Una sconfitta nonostante il cuore". Sulle colonne de la Nazione, Stefano Cecchi parla del match di ieri sera. Appalusi per lo spirito mostrato in campo dalla Fiorentina, che però non è bastato. Fiorentina-Milan 1-2 celebra in questo caso la prevalenza della tecnica e della fisicità nei confronti del cuore e delle motivazioni. In una serata dalle forti connotazioni emotive per l'abbraccio di Firenze a Joe Barone, i buoni propositi sono stati poi cancellati dal campo. "Senza i tre tenori all’inizio e con il ritorno di Dodo e Kouame, la Fiorentina, contro una squadra superiore, ha provato a giocarsela (...).

Nel secondo tempo il Milan ha smesso di sbagliare, penetrando nel burro di una difesa spesso fuori registro, e quando dopo il gol mazzata di Leao la partita sembrava chiusa, ecco che è emersa la Fiorentina migliore, nervosa ma furiosa, spigolosa ma irrassegnabile. Una squadra dal carattere ammirevole. Che però, un po’ per sfortuna un po’ per errori, non è riuscita ad agguantare il pari. A ribadire, ahimè, che il cuore è il carattere sono nel calcio grandi cose, ma la tecnica è la potenza spesso valgono di più".