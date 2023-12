IL COMMENTO, Sogno è vincerla sporca grazie a Nzola

FirenzeViola.it

All'interno del proprio editoriale dal titolo "Il cubo di Kubik", il giornalista della Repubblica di Firenze, Stefano Cappellini ha commentato la sfida tra Roma e Fiorentina: "Il sogno è di vincerla più sporca di come la vincerebbe Mourinho, anche se la paura più grande è quella di far bene e perderla per un rimpallo su Bove o per un colpo di stinco di Mancini, il giocatore che a norma di regolamento non avrebbe dovuto esserci domani, era diffidato, ma al quale è stata risparmiata una sacrosanta ammonizione grazie alle dichiarazioni preventive di Mou".

Tornando invece alla gara di mercoledì: "La partita di Parma porta in dote una verità chiara: la rosa è profonda nella quantità ma non nella qualità. Senza alcuni giocatori la Fiorentina soffre: contro la Roma Jack tornerà, Nico forse no".

Infine su chi potrà risolvere il match: "Dico Nzola. Il ragazzo ha sofferto la pressione. Beltran è il futuro ma senza il vero Nzola la Fiorentina non può pensare di fare una grandissima stagione".