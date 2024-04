IL COMMENTO, Sarebbe un errore cedere Nico Gonzalez

FirenzeViola.it

"Manca, eccome se manca. Mancano le sue accelerazioni sfrontate, quell’affrontare il terzino avversario come fosse una gara di braccio di ferro in cui vince chi piega la volontà dell’altro" scrive il giornalista Stefano Cecchi su La Nazione riferendosi a Nicolas Gonzalez. "Sì, da quando Nico non gioca più (o almeno da quando gioca peggio) per la Fiorentina sembra quasi non sia più domenica, e ci scusiamo se il paragone musicale oggettivamente sfiora l’eresia. Perché senza Nico Gonzalez da Belen d’Escobar, paesone della cintura di Buenos Aires che i fondatori vollero dedicare a Betlemme, la squadra viola è oggettivamente un’altra cosa. [...] Uno con più elettricità del compassato Arthur, con più potenza dell’esperto Bonaventura, come dimostra fra l’altro l’offerta ipermilionaria che il Brentford aveva fatto l’estate scorsa per averlo.

[...] Un estro, quello di Nico, con caratteristiche più atte alla cristalleria che non al ferramenta. Lo stesso, pensare di poterne fare a meno con leggerezza sarebbe un errore. [...] Perché le buone squadre si costruiscono assommando talento a talento, non scambiandolo con operazioni ad alto rischio come sarebbe quella ventilata di una permuta con Zaniolo".