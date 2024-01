IL COMMENTO, Parisi talento da coltivare e non disperdere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi, si è soffermato sulle prestazioni di Fabiano Parisi. Il terzino viola, criticatissimo dopo il match contro l'Inter per via dell'errore in marcatura sul gol di Lautaro Martinez, rischia di essere colpevolizzato oltre misura. Da quando è arrivato a Firenze in estate, il suo percorso è cambiato da un momento, un punto di rottura, gli infortuni dei terzini di destra Dodo e Kayode. Così, dopo aver entusiasmato il popolo fiorentino quando aveva dato fiato a Biraghi sulla corsia mancina, l'ex Empoli viene dirottato sulla fascia opposta del campo smarrendosi completamente. Il giovane giocatore campano compie una serie di errori che costano caro alla Fiorentina e anche tornato a sinistra non è sembrato più lo stesso.

Infine l'errore con l'Inter. Al ragazzo però, scrive Cecchi, va dato il tempo e il diritto di sbagliare. Parisi ha dimostrato di avere qualità e di poter stare nella rosa viola, adesso serve solo pazienza per coltivare questo talento.