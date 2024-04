IL COMMENTO, L'inutile girandola viola contro la Juve

FirenzeViola.it

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, il commento di Juventus-Fiorentina è affidato come sempre ad Ernesto Poesio che, sull'edizione odierna, scrive questo della sconfitta di misura dei viola: "Regalare un tempo alla Juventus non è mai una buona idea. A maggior ragione se poi per recuperare diventa fondamentale l’apporto dei propri attaccanti, non proprio il punto di forza della Fiorentina. E così, da una partita non particolarmente esaltante dal punto di vista del gioco e delle occasioni, la squadra di Italiano esce nel modo peggiore: sconfitta, ma con la consapevolezza che avrebbe potuto e dovuto fare di più". Davanti però le altre (Lazio, Torino, Monza) rallentano e il calendario in questo senso, nonostante tutto, sembra offrire ancora un’ultima possibilità per provare almeno a rientrare nella zona Conference.

Servirà però un'altra Fiorentina: "Le difficoltà a trasformare l’enorme possesso palla (anche ieri oltre il 70%) in qualcosa di più del palleggio orizzontale sulla trequarti campo offensiva va superata. Ma l’incapacità di trovare l’ultimo passaggio, il dribbling decisivo o la giocata (ad eccezione della traversa colpita da Nico), costringono la Fiorentina a faticare tantissimo. Difetti antichi, ormai quasi introiettati dalla squadra che quando non trova le soluzioni dei difensori su calcio piazzato o i tiri da fuori come nel caso di Mandragora contro l’Atalanta, finisce per sbattere sul muro della frustrazione".