IL COMMENTO, Jovic e la maledizione degli ex

Nella sua consueta rubrica Rock e Gol sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista e scrittore Benedetto Ferrara dà la sua opinione riguardo all'impiego forzato al centro dell'attacco per il Milan di Luka Jovic. Da una parte c'è il sospiro di sollievo viste le prestazioni fino ad ora mediocri del centravanti serbo in maglia rossonera. Dall'altra però c'è la scaramanzia e la paura di una rinascita di Jovic proprio contro la viola. Infine Ferrara commenta ironicamente la decisione del Tar di respingere il ricorso fatto da Palazzo Vecchio e in generale la situazione legata allo stadio.

Nota positiva sicuramente l'aumento dei ricavi della Fiorentina grazie alle due finali raggiunte la scorsa stagione. Segnale sottolinea Ferrara che nel calcio fatto di bilanci e plusvalenze il campo conta ancora tanto.