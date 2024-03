IL COMMENTO, Joe aveva il dono di dire ciò che pensava

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All’interno delle colonne della Nazione è possibile leggere un editoriale a firma di Benedetto Ferrara, che si è così espresso sulla scomparsa di Joe Barone: “Sanguigno e appassionato come la sua Sicilia, pragmatico e nemico dei giri di parole come la cultura americana impone agli affari, Joe Barone era l’uomo a cui Rocco Commisso aveva affidato la crescita del suo sogno fiorentino, Viola Park e oltre. La loro storia parla di un incontro nel quale avevano deciso di correre insieme sulla stessa strada, un percorso che avrebbe dovuto portare lontano. Barone non era un tipo facile, forse perché abituato a dire ciò che pensava senza mezze misure. Nessun uomo di carattere può essere amico di tutti, a meno che non si nasconda dietro il muro sottile dell’ipocrisia. Ha avuto avversari veri, amici sinceri, qualche amico per convenienza e ha affrontato le critiche di chi non condivideva qualche dichiarazione discutibile. Joe Barone era tutto, era il braccio operativo del presidente, era quello capace di stare dietro ai problemi della lavanderia, della mensa, e poi alle iniziative, alle riunioni in Lega, ai pulcini, alla prima squadra, ai rapporti con le istituzioni, coi tifosi. I suoi obiettivi e quelli di Firenze a volte non riuscivano ad abbracciarsi. Il calcio è una infinita serie di esami: una vittoria, una sconfitta, tutto si trasforma in sogno o in tragedia. Lui ci sentiva.

Soffriva. Lottava. I fatti dicono che il Viola Park c’è, che la Fiorentina è in corsa in Europa e per l’Europa. Che, nonostante qualche errore che fa parte del gioco, quel sogno è cresciuto. Questi sono i giorni del dolore, quelli che purtroppo la nostra comunità conosce bene. E’ il momento dell’empatia e della vicinanza alla moglie, ai figli, al presidente. Ora Firenze piange il suo Joe”.