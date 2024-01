IL COMMENTO, Il cambio di pelle della viola di Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo pezzo di commento alla sfida contro l'Udinese sulle colonne del quotidiano La Nazione, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi si interroga sulle prestazioni della formazione di Italiano. Dalla sfida contro la Salernitana del 3 dicembre scorso, che i viola vinsero 3-0 esprimendo un calcio straordinario, la Fiorentina è diventata un'altra squadra. Quel calcio spumeggiante, marchio di fabbrica di Italiano, non si è più visto o quasi.

Anche ieri i gigliati hanno mosso con velocità e idee il pallone solo a tratti quando è entrato in campo Arthur. La Fiorentina ha vinto tante partite in questo ultimo periodo ma mai giocando quel calcio a cui aveva abituato i suoi tifosi, anzi spesso di corto muso. I dubbi allora sono due: la Fiorentina ha cambiato pelle per decisione di Italiano o perché tanti interpreti sono arrivati stanchi dopo una prima parte di stagione ricca di impegni? E il punto di ieri va considerato come un bicchiere mezzo pieno o uno mezzo vuoto?