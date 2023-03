IL COMMENTO, Igor ritrovato, ora si gioca la titolarità

Nella consueta rubrica "Manca l'amalgama" all'interno dell'edizione quotidiana de La Nazione, Stefano Cecchi ha parlato così del difensore brasiliano Igor: "A volte ritornano e non è detto che, come nell’omonima antologia di Stephen King, siano incubi. Al contrario: a volte nel calcio ritornano e riportano felicità, quella in particolare che lui aveva consegnato nello scorso campionato, quando con lui in campo la Fiorentina si era dotata di una diga difensiva sulla quale si infrangevano le mareggiate degli attacchi avversari. Bentornato dunque Igor Julio dos Santos de Paulo, difensore centrale con la struttura d’ordinanza dello stopper, riemerso sabato sera nella galleria dei migliori".

Dopo un inizio di campionato non facile, caratterizzato da incertezze e qualche errore di troppo, dove non ha dato più le certezze che invece aveva fornito lo scorso anno, sembra essersi ritrovato sabato contro il Milan, dove è salito in cattedra ed ha annullato Giroud e Rebic. È quindi tornato il il "Galdiolo brasileiro", che si contenderà una maglia da titolare, tra tre difensori quasi alla pari (Milenkovic, Quarta e Igor).