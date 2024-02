IL COMMENTO, Fiorenitna ko senza i suoi tre giocatori chiave

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo consueto pezzo di analisi alla partite della Fiorentina sulle colonne del quotidiano La Nazione, il noto giornalista Stefano Cecchi ha commentato la sconfitta dei viola nella trasferta di Bologna. Se i rossoblu hanno dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra guidata magistralmente da un ottimo allenatore come Thiago Motta, la Fiorentina invece si è vista ben poco nella serata del Dall'Ara. A mancare di nuovo sono stati quei tre giocatori a cui i gigliati devono aggrapparsi per fare il salto di qualità, ovvero Nico Gonzalez, Arthur, in evidente stato fisico non ottimale, e Bonaventura, che da qualche partita sembra un lontano parente di quello ammirato nel girone d'andata. L'Europa adesso si allontana e la Fiorentina rischia una classifica da anonimato.

La speranza a cui aggrapparsi è che, come nelle passate due stagioni, Italiano riesca a tirare fuori il meglio da se stesso e dai suoi ragazzi proprio nei momenti di difficoltà.