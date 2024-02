IL COMMENTO, È il ritorno dei 3 tenori: Arthur-Jack-Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno delle pagine de La Nazione, è possibile leggere un editoriale di Stefano Cecchi, noto giornalista e tifoso fiorentino, che ha commentato le belle prestazioni di Arthur, Bonaventura e Gonzalez contro la Lazio: "Uno ha preso la bacchetta in mano e ha diretto da par suo; l’altro ha cantato come da tempo non gli capitava e anche il terzo, se pur non al livello dei primi due, ha fatto ascoltare qualche assolo dei tempi migliori. Li chiamano i tre tenori, e forse non è un caso se con il loro ritorno ad alti livelli si sia rivista la Fiorentina armonica dei tempi migliori. Già i tre tenori, ossia Arthur, Bonaventura e Gonzalez. […] Abbiamo rivisto Arthur salire sul podio del centrocampo con autorevolezza toscaniniana e, davanti a Milenkovic e Ranieri, chiamare palla senza paura, allungandosi e ritraendosi all’’occasione, senza mai smarrire il senso della giocata o il tempo del lancio.

Bonaventura è stato un po’ mediano, un po’ incursore e ha fatto impazzire Guendouzi. E, seppur solo a tratti, anche Nico Gonzalez ha mostrato lampi di quelle sue accelerazioni che obbligano le difese a mille cautele per contenerlo. Forse è stato il destino a volere che il suo calcio di rigore ben battuto finisse sul palo, così che la partita passasse alla storia come vittoria epica ottenuta contro il fato avverso. Il ritorno dei tre tenori suggerisce che nel calcio le idee sono importanti, ma senza calciatori che diano loro un senso, non possono portare lontano e ribadisce che con la rosa al completo, la stagione della Fiorentina non è finita a Lecce o a Empoli, ma può riservare ancora piacevoli sorprese”.