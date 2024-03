IL COMMENTO, È il momento di accendere la scintilla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Accendere la scintilla (tutti quanti insieme)": è quello che scrive Ernesto Poesio sulla prima pagina del Corriere Fiorentino. Riallacciandosi al periodo che ha seguito la scomparsa di Davide Astori, il metro di paragone rimane quanto fatto da Stefano Pioli in quei mesi. Proprio quello Stefano Pioli che Vincenzo Italiano affronterà sabato in campionato. Fiorentina-Milan sarà la prima gara della prima squadra senza Joe Barone e sarà per certo una gara dalle forti connotazioni emotive. Per questo servirà un gran lavoro di Italiano che, scrive Poesio: "Dovrà riuscire a fare altrettanto. A toccare le corde giuste per far ripartire il motore della Fiorentina consapevole che alla fine tutto scorre e che, una volta che il pesante velo di tristezza si sarà depositato, torneranno a contare i risultati e le risposte del campo".

Dal campo e dagli obiettivi passano anche tante decisioni finali, una su tutte quella sul futuro di Vincenzo Italiano. Per lui, come per tutta la squadra, l'obiettivo è la qualificazione alla prossima Europa League: "Un traguardo che sarebbe decisivo per il futuro e che, chissà, potrebbe rappresentare una motivazione in più anche per la permanenza di Vincenzo Italiano. Il tecnico appare alla ricerca di nuove sfide, ma dove è scritto che non possa affrontarle sulla panchina della Fiorentina?"