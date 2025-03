Il commento di Ferrara: "Basta col calcio part-time, serve più coraggio"

Su la Nazione spazio a Benedetto Ferrara e al suo commento all'indomani di Napoli-Fiorentina: "Palladino afferma (e lo pensiamo anche noi) che la Fiorentina deve ripartire dal secondo tempo di Napoli. In altre parole, la squadra deve uscire dal tunnel del "non calcio", quello fatto di arretramenti, di solitudine per Kean, quello che alimenta frustrazioni e incomprensioni tra i giocatori. Questo è il punto più basso dell’era Commisso. Forse è troppo tardi, ma di sicuro è arrivato il momento di iniziare a giocare a calcio, perché i giocatori hanno le qualità per farlo.

La Fiorentina ha molte sfide difficili davanti: ci vuole coraggio, servono Gudmundsson e Fagioli liberi di esprimersi, serve il verbo "giocare". La squadra c'è, speriamo che l'allenatore riesca a sorprenderci. P.S. Servirebbe anche giocare su due tempi. Pare che il calcio part-time non sia un granché".