IL COMMENTO, Decisione Tar: altra tappa di una follia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Alberto Polverosi, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, commenta il no del Tar del Lazio al primo ricorso presentato dal Comune di Firenze riguardo ai finanziamenti per la riqualificazione dello stadio Franchi. Per Polverosi, al di là della singola decisione del tribunale tutta la vicenda resta assurda. Una follia che parte con il rifiuto all'investimento di 300 milioni proposto inizialmente da Rocco Commisso. Anche perché oltre al Franchi, anche il Padovani ha bisogno di essere ammodernato per renderlo un impianto d'eccellenza, quantomeno in Italia, per il rugby.

Padovani che dovrebbe essere lo stadio fiorentino in cui i viola giocheranno le proprie gare casalinghe durante i lavori di ristrutturazione del Franchi. Insomma scrive Polverosi, rispetto al progetto iniziale sono sorti vari problemi, come tante tappe di una follia.