Il commento de la Repubblica-Firenze: "Il voto negativo dell'outlook: la Fiorentina non convince"

Sulle pagine de la Repubblica-Firenze si può leggere "Il Cubo di Kubik", rubrica del giornalista Stefano Cappellini che commenta così delle principali vicende d'attualità del mondo viola: "C’è una parolina, nei giudizi che le agenzie di rating emettono su un titolo azionario o sul debito pubblico di un Paese, alla quale tutti sanno che bisogna fare molta attenzione. Si chiama: outlook. Indica la tendenza futura e conta quanto il voto sulla situazione presente, perché ti dice: questo titolo va così così ma migliorerà; oppure, questi conti sono accettabili ma destinati a peggiorare. Ecco, se Moody’s o Fitch recensissero la Fiorentina di Palladino, è verosimile che darebbero un voto positivo sulla sesta posizione tuttora occupata in classifica, ma certo non sull’outlook.

Quello sarebbe molto negativo. [...] Anche nel tanto decantato mercato di gennaio qualcosa non è andato per il verso buono. [...] La Fiorentina, senza Kean e Gud, praticamente non ha più attaccanti di ruolo in rosa, né titolari né riserve. Chi segna?"