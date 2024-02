IL COMMENTO, Chi è causa del suo mal pianga se stesso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere un editoriale a firma di Ernesto Poesio sulla partita di ieri tra Empoli e Fiorentina: “Alla fine del primo tempo il più sembrava fatto. La partita, parecchio bruttina, si era sbloccata senza neanche aver dovuto costruire chissà quali azioni. Senza strafare la squadra di Italiano stava portando a casa tre punti importantissimi e si poteva auspicare semmai una partita di «corto muso» sulla scia del finale di dicembre che aveva proiettato i viola fino al quarto posto. Ma la Fiorentina è la Fiorentina. E le solite cortesi praterie non si negano a nessuno anche quando si è in vantaggio e bisognerebbe badare soprattutto al sodo. Ci ha confidato così tanto anche Nicola che, da allenatore bravo e pratico qual è, nella ripresa ha piazzato due contropiedisti fisici come Niang e Cancellieri che hanno mandato in tilt la fragile fase difensiva di Biraghi e compagni. Chi è causa del suo mal, insomma, pianga se stesso. […] Puntuali e ineluttabili si aprono corridoi che diventano autostrade con i viola riversati in avanti e impegnati in uno sterile e lento possesso palla sulla trequarti che, se intercettato, si trasforma subito in pericolo rosso: in pratica si potrebbe dire che è proprio la Fiorentina a costruire la maggior parte dei gol avversari. Devono solo aspettare il momento giusto, prima o poi arriverà”.

E su Italiano e la Società: “Da una parte il dirigente Barone che dice «stiamo passando un momento particolare», dall’altra l’allenatore che risponde «inutili allarmismi». Visioni differenti e diventa lecito chiedersi se lo siano anche gli obiettivi con la società convinta di aver costruito una squadra migliore dello scorso anno e l’allenatore che è rimasto scottato dal mercato. Se così fosse il problema della Fiorentina sarebbe più complesso di un passaggio o un gol sbagliato”.