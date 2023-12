IL COMMENTO, Calo di passione? A cosa è dovuto?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi fa il punto sulla situazione in casa viola dopo la vittoria sofferta contro il Verona. La Fiorentina al momento è quinta ad un solo punto di distanza dal Bologna quarto, e quindi pienamente in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League. Eppure, come sottolinea Cecchi, nel post gara contro gli scaligeri tante sono state le critiche e pochi gli applausi. Critiche alle prestazioni di alcuni giocatori e critiche alle scelte di Vincenzo Italiano. A Firenze il clima è quello dell'insoddisfazione generale, quasi come ci fosse un deficit affettivo nei confronti della formazione viola.

La percentuale di riempimento dello stadio Franchi infatti con il 71% è la dodicesima in Serie A. Non solo, la Fiorentina è al dodicesimo posto anche nella classifica riguardante il numero medio di tifosi in trasferta. Tante le ipotesi per questo calo di seguito per la squadra viola. Tra gli alti e i bassi sul campo, la piazza di Firenze si è sempre contraddistinta per passione e amore incondizionato verso la maglia viola. Se venisse meno questo, la città, la squadra e i tifosi perderebbero tanto.