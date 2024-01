IL COMMENTO, Beltran: l'ultima delle punte atipiche viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel suo editoriale sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi analizza le prestazioni di Lucas Beltran. Il Vichingo contro l'Udinese è riuscito, nonostante l'evidente handicap fisico nei confronti dei centrali bianconeri, a battere Okoye con un gran colpo di testa. Una rete da centravanti vero(su un ottimo assist tracciato da Faraoni) che dimostra quanta qualità e senso del gol abbia l'argentino. Le reti di rapina contro Verona e soprattutto Monza, il pallonetto contro il Cukaricki, il gol a Roma contro la Lazio reso vano dall'intervento del Var. Il giocatore sembra esserci e lo sta dimostrando, la Fiorentina deve solo avere pazienza.

Beltran però non è una prima punta fisica, è un fantasista che diventa attaccante. Di centravanti atipici i viola nel corso della loro storia ne hanno avuti tanti. Da Alberto Orlando che, da ala per caratteristiche, da centravanti vinse la classifica cannonieri nel 1965, ai due Mario Brugnera e Maraschi. Per arrivare a Claudio Desolati, Nuno Gomes e infine anche Pepito Rossi. Anche solo per questi ricorsi storici - per Cecchi - non ci sono dubbi su chi sia il centravanti(atipico) titolare dei viola.