IL COMMENTO, Beltran centravanti. Serve equilibrio

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle colonne del quotidiano La Nazione oggi in edicola, Stefano Cecchi analizza la prestazione di ieri della formazione viola. Lo fa partendo dalla posizione di Lucas Beltran, che ieri ha iniziato la sfida da trequartista per poi finirla, con gol, da prima punta. Per il noto giornalista fiorentino il Vichingo nel calcio di Italiano non può che giocare da centravanti.

L'argentino da mezza punta non ha mai trovato la giusta posizione e senza il terzo centrocampista di ruolo i viola non avevano il giusto equilibrio. Nella ripresa poi grazie soprattutto alle correzioni tattiche e all'ingresso di Arthur la Fiorentina è riuscita a trovare la vittoria grazie proprio al gol di Beltran. Un segno del destino che va ascoltato.