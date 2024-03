IL COMMENTO, A Budapest l'umiltà di Nzola. Sullo Stadio...

FirenzeViola.it

Nel suo editoriale sulle colonne de La Nazione, il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la partita di Budapest tra i viola e il Maccabi Haifa. Sotto la pioggia ungherese a tirare la Fiorentina fuori dai guai ci ha pensato Barak che, come l'anno scorso contro il Basilea, è stato ancora una volta decisivo nei minuti finali di gara. La Viola vista giovedì sera è stata bruttina, testarda e sicuramente imprevedibile. Vincere era la cosa più importante ed è andata bene però, come detto dallo stesso Italiano, ci sono alcune cose da migliorare soprattutto in fase difensiva. Anche se siamo già a marzo e le cose sarebbe bene migliorarle in fretta.

Ferrara poi critica Ranieri per le parole, un po' oltre righe, riferite a Bonaventura durante il match. Mentre esalta l'umiltà di Nzola che dopo la partita non fa polemica per le critiche ricevute, ma sorride contento per il gol ritrovato. Infine il tema stadio, un'annosa questione in cui nessuno sembra disposto a scendere a patti con la controparte. La speranza è che tutti questi dispetti e queste polemiche possano svanire nel nulla una volta che sarà finalmente ultimato il nuovo Franchi.