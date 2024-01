IKONÉ, Una furbata sul rigore. Ma promosso La Penna

FirenzeViola.it

È promossa la direzione di gara di La Penna in Napoli-Fiorentina dai quotidiani odierni. Per La Gazzetta dello Sport il giudizio è da sufficienza, nonostante la “furbata” di Ikone sul rigore procurato - così la definisce la Rosea -. Il contatto comunque c’è, così come il giallo a Biraghi, ora squalificato.

Il Corriere dello Sport premia maggiormente La Penna, con un 7 in una gara portata a termine con grande autorevolezza. La Nazione invece assegna all’arbitro un 6,5 e commenta: “Vede il rigore senza l’ausilio del Var e questa è la prima vera notizia, considerati i precedenti dei suoi colleghi. Gestisce la partita con personalità che per la verità non ha particolari difficoltà, considerati anche i ritmi che restano non irresistibili. Spegne ogni protesta con personalità”.