IKONÉ, Un mese da protagonista per convincere tutti

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Jonathan Ikoné si appresta a vivere un mese paradossale perché nonostante con la giusta offerta possa partire, al momento viste le varie assenze nel pacchetto di esterni, è uno degli elementi più importanti della rosa di Italiano.

Per il francese le prossime cinque partite saranno il banco di prova più importante da quando è arrivato a Firenze, dato che la squadra sarà impegnata su due obiettivi su quattro - Quarti di Coppa Italia martedì 9 e semifinale (ed eventualmente finale) di Supercoppa giovedì 18 - in meno di due settimane.

Con Brekalo ad un passo dall'addio, tocca a Jorko dimostrare a Firenze che possa ancora contare su di lui: da questo punto di vista Italiano non ha mai mancato di dargli fiducia, non a caso l’anno scorso fu il secondo giocatore più presenze della rosa (51, dietro soltanto a capitan Biraghi a quota 52) e anche quest’anno - nonostante l’infortunio che lo ha tenuto ai box ad inizio stagione - il francese ha già registrato 17 presenze stagionali.

Il tecnico ha più volte ribadito che il ragazzo deve essere più convinto delle proprie qualità, ma adesso il salto di qualità è più che mai necessario visto che per il momento ha all’attivo soltanto 2 gol realizzati in Conference League, mentre in campionato la casella è ancora ferma a quota 0 nonostante i 705 minuti già accumulati. Le prossime 5 partite, come detto, saranno fondamentali per Ikone, per dimostrare che l’investimento fatto due anni fa per portarlo a Firenze non è stato vano e che per lui c’è ancora posto in rosa. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.