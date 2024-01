IKONÉ, Solo lui e Brekalo davanti: Italiano deve decidere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tiene banco il mercato, com’è normale che sia, in questo periodo di sessione. Ma il campo non viene meno e trova spazio infatti sulle pagine de La Nazione, visto l’imminente impegno di Reggio Emilia per la Fiorentina. La principale scelta da prendere per Italiano riguarda gli esterni d’attacco: col Sassuolo avrà a disposizione solo Ikoné e Brekalo, starà al tecnico decidere se puntare effettivamente su questi due e poi gestire il loro minutaggio oppure adattare altri giocatori in quella zona di campo, a meno che non decida di cambiare il modulo.

L'altro dubbio essenziale per Italiano sarà in merito alla coppia di difensori. Ranieri, reduce dal gol vittoria col Torino, dovrebbe essere al centro della retroguardia assieme a Milenkovic, in vantaggio su Quarta nel ballottaggio per la scelta finale. La squadra in ogni caso sta svolgendo stamani la rifinitura al Viola Park, dalle ore 11.