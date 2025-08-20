Iakovenko a La Nazione: "Vi racconto il Polissya. Occhio a tre giocatori in particolare"

L’ucraino Oleksandr Iakovenko, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a La Nazione del Polissya, avversario viola ai playoff di Conference League: “È un club con un presidente ambizioso, che ha investito molto. Ha costruito un nuovo centro sportivo, ha ristrutturato lo stadio in Ucraina e vuole costruire uno nuovo. La squadra sa bene che affronterà un avversario difficilissimo come la Fiorentina ma metterà in campo tanto entusiasmo”.

Tra le individualità più pericolose chi c’è?

“Faccio tre nomi: Oleksandr Nazarenko, ala sinistra, Oleksiy Gutsulyak, ala destra, e Borys Krushynskyi, mediano: è un gran lavoratore e corre un sacco. Farebbe comodo a tante squadre in Italia”.

Che ricordi ha di Firenze?

"Bellissimi ricordi. Ho conosciuto un club di livello e tante belle persone. Per non parlare di una curva incredibile e di una città straordinaria. È vero, ho giocato poco ma non voglio tornare sull’argomento”.