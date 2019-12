IACHINI, Parlerà con Chiesa. La situazione Pedro...

Sulle pagine del Corriere dello Sport si prova a fare il punto sull'imminente futuro con Beppe Iachini. Come prima cosa il tecnico ascolano parlerà subito con Federico Chiesa. Il neo allenatore sa bene che ci sarà bisogno di lui per risalire la china. Poi Iachini si incontrerà con Pradè e come prima operazione bisognerà decidere se tenero o meno Pedro, che qualora non convincesse il mister, partirebbe in prestito. Mentre in entrata i nomi sui quali la Fiorentina si muoverà per l'acquisto di una punta sono Zaza, Cutrone e Petagna.