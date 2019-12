IACHINI, Firenze chiede forza e determinazione

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla questa mattina di Beppe Iachini e del valore aggiunto che il nuovo tecnico potrà dare alla Fiorentina in virtù del suo proverbiale carisma. C’è chi - scrive il quotidiano - ha già messo mano al vecchio coro degli anni ’90 a lui dedicato: “Picchiali per noi… Beppe Iachini” riferendosi al fatto che l’allenatore sarà chiamato a “svegliare” una squadra avvolta dal torpore. Firenze, spiega il giornale, spera che Iachini possa portare forza, determinazione e senso di appartenenza: la città del resto non ha mai riconosciuto all’ex mediano qualità sopraffine quando giocava ma forza psicologica e legame di sangue con la squadra sì.