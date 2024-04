I VOTI PIÙ BASSI, Tanti 6 tra Kayode, Milenkovic e Belotti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non c'è ovviamente un peggiore nella gara di ieri sera tra Fiorentina e Atalanta, però coloro che hanno preso i voti più bassi sono Kayode e Milenkovic. Prova sufficiente per entrambi, anche più che sufficiente, ma i voti dati dai quotidiani risultano essere i più bassi soprattutto per loro due. Lo stesso vale anche per Belotti che nonostante la prova di generosità, non brilla nelle pagelle. Ecco le pagelle di entrambi.

Kayode

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica-Firenze: 7

FirenzeViola.it: 6,5

Milenkovic

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica-Firenze: 7

FirenzeViola.it: 6

Belotti

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

La Repubblica-Firenze: 6,5

FirenzeViola.it: 6