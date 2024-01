TUTTOSPORT, Zaccagni chiesto dai viola: no di Lotito

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne di Tuttosport c’è ampio spazio dedicato al mercato e alle cessioni che sta portando avanti il Verona, vista la situazione societaria. Per la Fiorentina è al momento Cyril Ngonge la priorità: l’attaccante preferisce restare in Serie A piuttosto che andare all’estero, dove l’Aston Villa ha già presentato un’offerta da 10 milioni all’Hellas, che dal canto suo continua a volerne 15. Barone e Pradè ci pensano e intanto studiano altri due nomi in casa scaligera, ovvero Davide Faraoni (sul quale c’è anche l’interesse della Salernitana) e Filippo Terracciano (sul quale però resta il Milan in vantaggio) per il ruolo di terzino destro. In uscita va registrata la richiesta della Dinamo Zagabria per Brekalo, che sta riflettendo sulla possibilità di tornare in patria.

Ma secondo Tuttosport la Fiorentina ha bussato anche alla porta della Lazio. Come si legge sul quotidiano, i viola hanno chiesto ai biancocelesti Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2025 e sondato da Juventus e Napoli per l’estate. Ma per Lotito - si legge sul giornale torinese - rimane incedibile, almeno in questa sessione di mercato, dato l’accordo per il rinnovo che non decolla.