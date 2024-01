TUTTOSPORT, Viola, ci sei? Tre ballottaggi per Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Vincenzo Italiano vuole la terza finale. Perché perdere a maggio quella di Coppa Italia con l'Inter e a giugno quella di Conference con il West Ham gli ha lasciato molta amarezza". Lo scrive Tuttosport commentando le parole di Vincenzo Italiano pronunciate ieri in conferenza stampa. Fiorentina-Napoli, prima semifinale della final four di Supercoppa Italiana, in programma oggi alle 20 italiane, è anche un'occasione per dimenticare le delusioni di Roma e Praga.

Per farlo, Italiano si affiderà nuovamente alla difesa a quattro: per il tecnico viola ancora tre dubbi da sciogliere, uno sulla fascia destra, dove c'è da scegliere chi schierare tra un Kayode apparso in chiaro appannamento ed il nuovo arrivato Faraoni, al debutto con assist contro l'Udinese; poi c'è da capire chi giocherà centrale di difesa al fianco di Milenkovic tra Ranieri e Quarta; infine, ballottaggio in attacco, dove Beltran sembra favorito su Nzola.