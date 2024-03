TUTTOSPORT, Svagatezze dietro. Italiano azzecca i cambi

FirenzeViola.it

Voleva dimostrare che la Conference League le si addice come un bell’abito confezionato su misura. Voleva continuare la sua striscia positiva in Europa e apparecchiarsi nel migliori dei modi il ritorno degli ottavi giovedì prossimo al Franchi, scrive Tuttosport a proposito della vittoria della Fiorentina col Maccabi Haifa.

Pronti via e Nzola assapora la gioia del gol, match poteva essere in discesa e invece si fa trovare pronta la squadra di Dego a sfruttare gli spazi e le svagatezze difensive ‘concesse’ dalla Fiorentina, che fatica ad arginare le ripartenze degli avversari e manca di lucidità e qualità al momento di chiudere l’azione offensiva. Serviva insomma un’altra Fiorentina. E così è stato: nella ripresa la squadra viola ha alzato i ritmi riuscendo a pareggiare con Beltran, il più in forma. Arriva poi la terza rete degli israeliani, ma la Fiorentina non si è persa d’animo, si è raccolta e proiettata in avanti, Italiano ha azzeccato i cambi e la partita ha cambiato di nuovo volto: Mandragora ha pareggiato, il Maccabi è rimasto in dieci, Barak in pieno recupero ha timbrato il sorpasso.