TUTTOSPORT, Stasera una Fiorentina argentina

Questa sera per il debutto stagionale al Franchi è possibile vedere una Fiorentina argentina. Infatti, come scrive TuttoSport, Italiano potrebbe pensare di schierare dal primo minuto Lucas Beltran, Gino Infantino, Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Dopo la partita con il Rapid Vienna servono una scossa e forze fresche. Italiano in due anni alla Fiorentina non ha mai avuto paura di cambiare formazione, ricorrendo spesso al turnover: una scelta applicabile anche stasera. "È l’inizio di una nuova stagione, bisogna stare sereni e cercare di ridurre gli errori rimanendo sempre lucidi e concentrati.

Il Lecce ha iniziato alla grande, sarà un test duro ma noi giocando davanti ai nostri tifosi dobbiamo reagire alla sconfitta di coppa". Queste le parole del tecnico Vincenzo Italiano che stasera vuole tornare alla vittoria. Beltran si è aggregato da poco ma da luglio col River Plate ha disputato 8 gare con 4 gol fra campionato e Copa Libertadores e nei 17’ giocati in viola ha già mostrato spunti intriganti. In rampa di lancio anche il connazionale Infantino che oggi potrebbe avere una grande chance dal 1'.