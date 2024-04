TUTTOSPORT, Sfida tra tecnici dal futuro incerto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la partita di stasera veda scontrarsi due squadre che non godono di un ottimo momento di salute. La Juventus ha conquistato sette punti in nove gare e, nella classifica del 2024, sarebbe tra le squadre che lotta per non retrocedere. La Fiorentina ha fatto poco meglio con nove. L’incrocio dello Stadium, però, è destinato ad assumere un valore differente per le due contendenti. I bianconeri non potranno permettersi un altro passo falso se vogliono la Champions League. I viola, allo stesso modo, possono ancora ambiare ad un posto in Europa passando dal campionato.

La gara di stasera mette di fronte anche Max Allegri e Vincenzo Italiano, due allenatori che, scrive il quotidiano, approcceranno la partita dello Stadium con poche certezze riguardo il proprio futuro sulle panchine su cui entrambi siedono dal 2021. Il tecnico livornese è in attesa di un confronto con i vertici della Vecchia Signora per capire quale possa essere il futuro, con Thiago Motta sempre sullo sfondo. L’ex Spezia, invece, sembra ormai destinato al Napoli, dove si insedierà assieme al ds Giovanni Manna, e alla Fiorentina, conclude Tuttosport, sembra destinato ad arrivare uno tra Palladino o Gilardino.