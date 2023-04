TUTTOSPORT, Semplici ritrova la Fiorentina: tanti assenti

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul confronto dei due allenatori con il loro passato, seppur diverso. Vincenzo Italiano contro lo Spezia che lui ha portato in A, Leonardo Semplici, il toscano, contro se stesso. Semplici in poesia è un conto, in prosa un altro: otto assenze, una difesa inedita, Agudelo che nella ripresa aveva ribaltato la Salernitana fermo, Holm che preoccupa per la perdurante assenza. In panchina c’è Reca per onore di firma, ma i convocati sono in effetti solo 21. Il polacco Wisniewski, in area di convocazione in nazionale polacca, si riguadagna un posto da titolare. Torna titolare da gennaio Bastoni.