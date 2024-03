TUTTOSPORT, Ora Commisso potrebbe cedere il club

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

E ora che Barone se n’è andato, Commisso potrebbe cedere il club? Se lo chiede questa mattina Tuttosport, evidenziando come il direttore generale viola era il motore che mandava avanti la macchina in ogni reparto. La sua morte, dunque, lascia punti interrogativi sugli scenari futuri. Per il proseguimento della stagione il ds Pradè e il dt Burdisso seguiranno la parte sportiva: faranno il mercato nella prossima stagione e seguiranno casi spinosi come prestiti, scadenze di contratto e, soprattutto, il nodo allenatore. Pradè inoltre rappresenterà il club viola in Lega, magari affiancato dal responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari.

Vedremo poi se il vuoto occupato da Barone, scrive il quotidiano, potrà essere colmato da qualche dirigente della Mediacom, come Appio o Stephan. Difficile, comunque, vista l'età e le condizioni di salute, che sia Commisso in prima persona ad occuparsi della Fiorentina: ecco perché il dolore per la perdita di Barone potrebbe portarlo alla decisione di cedere il club. D’altronde in questi anni voci di vendita ci sono già state anche se Commisso le ha sempre rispedite al mittente.