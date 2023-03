TUTTOSPORT, Oggi 38esima gara stagionale per i viola

Non dite a Vincenzo Italiano che la Fiorentina è la favorita per stasera, scrive Tuttosport, ma i viola sono reduci da due vittorie in campionato e Jovic e Cabral hanno preso a far gol. La squadra semifinalista di Coppa Italia e in rilancio in Serie A non intende mollare nulla, e con stasera giocherà già la 38esima gara stagionale (l’anno scorso fu giocata il 20 aprile). Il rischio è quello di essere più stanchi del Sivasspor, come affermato dal tecnico viola ieri in conferenza stampa, ma la Fiorentina ha voluto a tutti i costi questa Conference League e ora vuole rimanerci il più a lungo possibile.