TUTTOSPORT, Ngonge-Viola, giorni decisivi per chiudere

"Ngonge alla Fiorentina, sale il pressing sul Verona", è il titolo che Tuttosport dedica oggi alla Fiorentina. Cyril Ngonge rimane al momento il principale nome di mercato in orbita viola. Come noto ormai da tempo, Pradè e Barone vogliono portare a Firenze almeno un esterno d'attacco e il giocatore del Verona è il più trattato dai dirigenti di Commisso in queste ore di sessione invernale. A tal proposito, riporta oggi Tuttosport, sono giorni decisivi per la chiusura dell'affare, con la Fiorentina che prepara un nuovo assalto da sferrare all'Hellas per strappare il giocatore.