TUTTOSPORT, Monza con un obiettivo, Viola con un tabù

Battere la Fiorentina per chiudere l’anno con un girone d'andata con più punti rispetto alla passata stagione. È questo l’obiettivo di stasera per il Monza, sottolinea Tuttosport, evidenziando anche un Palladino stizzito dalle critiche: “Ho sentito dire che non ci impegniamo, mi dà fastidio. Alleno grandi uomini, reagiranno sul campo con una grande prestazione”, le parole di ieri alla vigilia.

Mentre la Fiorentina va a Monza costretta a rinunciare alla dote di ben 19 gol, portati finora da Gonzalez, Quarta e Bonaventura, tutti e tre assenti. Recuperato però Arthur insieme a Duncan, per una squadra che non vince in trasferta dall’8 ottobre, quando espugnò Napoli. Poi sconfitte con Lazio e Milan e il pari con la Roma. Un motivo in più per sfatare un altro tabù della corsa Champions.