TUTTOSPORT, Mina può lasciare. Offerti 7 mln per Vargas

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine odierne di Tuttosport. Il quotidiano riferisce come i viola avrebbero fatto passi in avanti per Davide Faraoni in prestito dal Verona e per l’esterno offensivo Ruben Vargas dall’Augsburg: offerti 7 milioni al club tedesco, che ne vuole 10 secondo Tuttosport. Per la punta invece rimane aperta la questione Nzola (richiesto da Empoli, Cagliari e Salernitana): qualora partisse, i viola prenderebbero un attaccante e piace Kean della Juventus, corteggiato anche dal Rennes.

Il giornale menziona anche il mercato in uscita, con Infantino e Mina possibili partenti. Quest’ultimo - si legge - potrebbe essere sostituito da Pietro Comuzzo, difensore ormai promosso in pianta stabile in prima squadra dalla Primavera.