TUTTOSPORT, La chiave possono essere i falli tattici

Tuttosport questa mattina fa il punto su quella che può essere una chiave tattica della partita. Si ritiene infatti che la decisione della Fifa di punire severamente il fallo da ultimo uomo con il cartellino rosso, presa nel 1990, sia stata suggerita dalla Football Association inglese dopo che nella finale di 10 anni prima tra West Ham e Arsenal (Coppa d'Inghilterra) Willie Young, ruvido difensore centrale dell’Arsenal, abbatté il giovanissimo centrocampista del West Ham, Paul Allen, lanciato a rete, e ricevette, da regolamento, solo un’ammonizione. Ecco, 43 anni dopo è capitato che Vincenzo Italiano menzionasse la potenziale necessità per la Fiorentina di commettere, in caso di bisogno, falli tattici a centrocampo: che non sono fortunatamente i falli da ultimo uomo ma una tattica emersa solo negli ultimi anni e praticata spesso da squadre di alto livello, così votate al possesso palla e alla pressione alta da tremare al pensiero di perderla e dunque ricorrere ad ogni mezzo per fermare gli avversari. Interessante anche notare come il West Ham sia stata la squadra più corretta della Premier League: in 38 partite nessun cartellino rosso e solo 43 gialli, arrivati in media ogni 8,2 falli commessi.