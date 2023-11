TUTTOSPORT, Juve attenta: Quarta un serio pericolo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo il quotidiano Tuttosport la Fiorentina è una delle sorprese di inizio campionato, esprimendo un tipo di calcio convincente al di là di qualche black out. Italiano, negli ultimi tempi, è passato definitivamente al 4-2-3-1, abbandonando definitivamente il suo vecchio 4-3-3, puntando molto sul possesso palla (media di 57,6% seconda solo al Napoli). Altri numeri che certificano questa spiccata propensione offensiva dei Viola sono il tempo medio per azione d’attacco (prima con 11,41 secondi) e il numero di passaggi in sequenza nella trequarti avversaria (3,81).

Il vero capolavoro tattico di Italiano, tuttavia, è stato quello di arretrare il regista tra i due centrali e dare la possibilità ad uno di essi di avanzare, in particolare modo Martinez Quarta. L’argentino spesso svolge compiti propri del vecchio libero in fase offensiva, “avanzando per andare a comporre il vertice alto in una costruzione 3-1 e anche sganciandosi in avanti come un vero e proprio invasore”, il che lo rende un giocatore molto difficile da leggere per le difese avversarie. Questa disposizione tattica permette inoltre che un mediano possa avanzare, “aggiungendo un incursore alla batteria dei giocatori sopra la linea della palla”.