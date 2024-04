TUTTOSPORT, Italiano vuole un trofeo, poi il Napoli

Tuttosport elenca gli impegni che coinvolgeranno la Fiorentina nel breve periodo: stasera l’Atalanta per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, domenica la sfida più sentita di campionato con la Juventus a Torino, giovedì prossimo il primo round dei quarti di Conference League in casa del Viktoria Plzen. La gara di questa sera è fondamentale per Vincenzo Italiano e la sua squadra per dare un senso alla stagione.

L’ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina risale a 23 anni fa, colmare questo lungo digiuno è fra le ambizioni di Italiano che vuol chiudere in bellezza il suo ciclo a Firenze prima di iniziarne uno nuovo altrove, che secondo il quotidiano piemontese sarà il Napoli. A settembre la Fiorentina ha vinto la prima gara interna di questo campionato superando l’Atalanta per 3-2, il 10 febbraio 2022 la sua squadra viola riuscì ad espugnare Bergamo volando in semifinale di Coppa Italia. Corsi e ricorsi di una sfida inasprita negli anni dalle rivalità montante fra i due club e pure dalle tensioni fra Gasperini e i tifosi fiorentini.