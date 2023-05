TUTTOSPORT, Italiano ora vuole continuare a correre

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna, il quotidiano TuttoSport dedica uno spazio alla Fiorentina, nel quale evidenzia la voglia di non fermarsi da parte del tecnico viola Vincenzo Italiano e di tutta la squadra. La Fiorentina questa stagione ha giocato 50 partite vincendone 25, con ancora una finale di Coppa Italia da giocare. A Salerno probabilmente ci sarà anche il presidente Rocco Commisso e Italiano vuole continuare a vincere e impressionare: "Ci sono ancora molte squadre che si stanno giocando tanto in questo finale di campionato e noi siamo fra queste. Ecco perché dobbiamo stare svegli e continuare a correre e a far punti". La Viola nelle ultime 9 partite ha ottenuto ben 20 punti e realizzando 18 gol. Inoltre Biraghi e compagni sono andati a segno per 10 partite consecutive ed è giusto continuare così con ben 17 giocatori andati a segno, gli ultimi Dodò, Duncan e Terzic, dimostrazione che anche le rotazioni di Italiano hanno avuto successo: "Ciò dimostra che tutti si sentono coinvolti e non molliamo mai, giochiamo sempre per arrivare al successo - gongola il tecnico - Anche chi subentra dà sempre l’anima, è un segnale importante visto che siamo ancora dentro a tre competizioni. Per quanto mi riguarda è una grande vittoria: avere un gruppo di giocatori con questa testa mi fa essere fiducioso per questo finale di stagione".