TUTTOSPORT, Italiano col Toro per eguagliare De Sisti

Stasera Vincenzo Italiano porterà a cena fuori tutta la sua squadra, come promesso dal tecnico dopo la vittoria di Monza, ricorda oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese si concentra poi sulla sfida dei viola col Torino, quella che potrebbe chiuderà un 2023 fatto da protagonisti: dal numero di gare ufficiali (64) disputate fra campionato, Coppa Italia e Conference League (competizioni di cui sono stati finalisti) contrassegnate da 32 successi, 15 pareggi e ben 108 reti realizzate, altro primato assoluto.

Inoltre, lo stesso Italiano, battendo il Toro, taglierebbe il traguardo di 150 punti conquistati in Serie A da allenatore viola (al momento è a quota 148 in 93 partite), eguaglierebbe Giancarlo De Sisti nella graduatoria dei tecnici più vincenti della storia della Fiorentina (66) e raggiungerebbe cifra tonda (10) per quanto riguarda i successi casalinghi ottenuti da inizio stagione. Fin qui sono stati 9 in 13 match fra campionato e Coppe.

Più specificamente riguardo a Fiorentina-Torino, invece, Tuttosport ricorda che la scorsa stagione i viola eliminarono i granata dalla Coppa Italia volando in semifinale, ma è altrettanto vero che negli ultimi tre confronti in campionato contro Juric ha raccolto appena un punto subendo in casa granata, il 10 gennaio 2022, una delle sconfitte più cocenti (4-0) della gestione Commisso-Italiano. C’è insomma tra i viola anche gran voglia di rivalsa oltreché di tenere a distanza una potenziale avversaria nella difficile corsa europea.